تستعرض "الوطن" متوسط سعر الدولار أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الاثنين 30 سبتمبر الحالي، في بعض البنوك العاملة مثل بنك مصر والمصرف المتحد، وقناة السويس على النحو التالي:

سعر الدولار في بنك مصر

بلغ سعر الدولار في بنك مصر نحو 16.23 جنيه للشراء، و16.33 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 16.23 جنيه للشراء، و16.33 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك المصرف المتحد

بلغ سعر الدولار في بنك المصرف المتحد نحو 16.24 جنيه للشراء، و16.34 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

بلغ سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 16.23 جنيه للشراء، و16.33 جنيه للبيع.