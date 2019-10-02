نظمت كلية الألسن بجامعة كفر الشيخ، لقاءا تعريفيا للطلاب المستجدين بالكلية بحضور الدكتور عبد الرازق دسوقى، رئيس الجامعة، والدكتور حسن يونس نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين وعدد كبير من طلاب الفرق المختلفة.

وخلال اللقاء، جرى التعريف بأقسام الكلية واللوائح والأنظمة وتزويدهم بالمعلومات الإرشادية المهمة التي يستطيعون من خلالها التعرف على الخدمات المقدمة من الجامعة، وما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات بهدف دمجهم في الحياة الجامعية.

وجه رئيس الجامعة كلمة للطلاب رحب فيها بهم وعبر عن سعادته باستقبال دفعة جديدة من الطلاب الجدد بالكلية، مقدما عددا من التوجيهات والنصائح إضافة إلى شرح الخدمات التي يمكن للطلاب الاستفادة منها.

وأكد رئيس الجامعة أن الطلاب سيجدون في الجامعة البيئة الخصبة للتعلم وتنمية المهارات واكتساب المعرفة، مؤكدا وعي وثقافة طلاب جامعة كفر الشيخ بعدم الانسياق خلف دعاوى الشائعات المغرضة، مشيرا إلى انطلاق وتقدم الوطن على مختلف الأصعدة موجها التحية إلى القيادة السياسية الرشيدة والقوات المسلحة الباسلة.

كما نوه رئيس الجامعة إلى المشروعات القومية التنموية العملاقة المنتشرة في أرجاء الوطن، داعيا الطلاب إلى المشاركة الفعالة والإيجابية في الأنشطة الطلابية المتنوعة ثقافية وفكرية ورياضية واجتماعية وفنية، والتي تساهم بشكل كبير في بناء شخصية قيادية مميزة و رصينة سوية ومتزنة تمكنهم من التعامل بعد تخرجهم مع الحياة العملية وقادرين على التقدم والتطور والنجاح.