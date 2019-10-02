استقر سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الأربعاء 2 أكتوبر الحالي، وتستعرض "الوطن" متوسط سعر الصرف في بعض البنوك العاملة على النحو التالي:

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر نحو 4.31 جنيه للشراء، و4.35 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 4.31 جنيه للشراء، و4.35 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك بلوم

سجل سعر الريال السعودي في بنك بلوم نحو 4.32 جنيه للشراء، و4.35 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك المصرف المتحد

سجل سعر الريال السعودي في بنك المصرف المتحد نحو 4.31 جنيه للشراء، و4.35 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

سجل سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس نحو 4.31 جنيه للشراء، و4.35 جنيه للبيع.