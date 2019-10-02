تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الإسكندرية، في الساعات الأولى من صباح اليوم، من السيطرة على حريق نشب بمدخل عقار بشارع العوامري، بدائرة قسم شرطة الجمرك، بسبب ماس كهربائي، مما أدى إلى امتداد الحريق إلى المحال التجارية المجاور للمدخل، دون حدوث إصابات.

تلقي اللواء أشرف الجندي، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من العميد جمال ياسين، مدير إدارة الحماية المدنية، بورود من غرفة العمليات بحي الجمرك، تُفيد باندلاع حريق رقم 12 بشارع العوامري، وامتداد النيران إلى المحال التجارية.

انتقل مأمور وضباط قسم شرطة الجمرك، وبرفقتهم قوات إدارة الحماية المدنية بمعداتهم ومسؤولي حي الجمرك إلى موقع البلاغ، وتبين بالفحص حدوث ماس كهربائي بالأسلاك الموصلة للعقار من التيار العمومي، وجرى السيطرة على الحريق قبل امتداده للعقارات المجاورة.

أخطرت النيابة العامة، وتحرير المحضر اللازم بقسم شرطة الجمرك، وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ومن جانبها، قالت المهندسة سحر شعبان، رئيس حي الجمرك بالإسكندرية، لـ"الوطن"، إنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة وجرى السيطرة على الحريق فور ورود البلاغ، موضحة بأنه تم قطع جميع المرافق عن العقار كإجراءات تأمينية من كهرباء ومياه وغاز، مؤكدة بأن الحريق لم يُسفر عن وجود أي إصابات من سكان العقار المذكور أو العقارات المجاورة.