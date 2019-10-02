قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، مد أجل النطق بالحكم على هشام عشماوى و207 متهمين من عناصر "تنظيم أنصار بيت المقدس"، لارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية عديدة، لجلسة الأول من ديسمبر القادم لتعذر إحضار المتهمين من محبسهم، ولاستكمال المداولة.

صدر القرار برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين خالد حماد وباهر بهاء الدين وأمانة سر معتز مدحت.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولي القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة فى حركة حماس "الجناح العسكري لتنظيم جماعة الإخوان"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.