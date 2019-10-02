أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير اليوم، الأربعاء، أن ادعاء النظام الإيراني أن المملكة العربية السعودية أرسلت له رسائل أمر غير دقيق.

وأضاف الجبير، في تغريدات نشرها عبر "تويتر"، أن دولا شقيقة سعت للتهدئة مع إيران، مبينا أن المملكة أبلغتها بأن موقفها يسعى للأمن والاستقرار في المنطقة، موضحا أن المملكة أبلغت هذه الدول أن التهدئة يجب أن تأتي من الطرف الذي يصعد وينشر الفوضى.

وقال الجبير: "بشأن ما أشار إليه متحدث النظام الإيراني عن التهدئة في اليمن، فإن المملكة لم ولن تتحدث عن اليمن مع النظام الإيراني"، مشيرا إلى أن اليمن شأن اليمنيين بكافة مكوناتهم، وأن سبب أزمة اليمن هو الدور الإيراني المزعزع لاستقراره والمعطل للجهود السياسية فيه.

وتساءل الجبير في تغريداته: "إن كان النظام الإيراني يريد السلام والتهدئة في اليمن، فلماذا لم يقدم عبر تاريخه أي مساعدات تنموية أو إنسانية للشعب اليمني الشقيق، بدلا من الدمار الذي تجلبه الأسلحة والصواريخ الباليستية ؟"

وطالب الجبير إيران "بالتوقف دعم الإرهاب، والتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية، وتطوير أسلحة الدمار الشامل، وبرنامج الصواريخ الباليستية"، مؤكدا أن آخر ما يريده النظام المارق في إيران هو التهدئة والسلام في اليمن "فهو الذي يزود أتباعه بالأسلحة والصواريخ التي تستهدف أبناء اليمن وأمن المملكة ودول المنطقة".