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ضبط طالبين في ثانوي وسيدة لسرقتهم ذهب بـ 200 ألف جنيه من أحد المنازل

ضبط طالبين في ثانوي وسيدة لسرقتهم ذهب بـ 200 ألف جنيه من أحد المنازل

السبت.. ندوة عن تطبيق الجودة الشاملة بنقابة العلميين

السبت.. ندوة عن تطبيق الجودة الشاملة بنقابة العلميين

عرض "بيت الأشباح" على المسرح لعائم الأحد المقبل

عرض "بيت الأشباح" على المسرح لعائم الأحد المقبل

عبدالوهاب الساعدي.. عسكري أُقيل من منصبه فانتفض العراقيون من أجله

عبدالوهاب الساعدي.. عسكري أُقيل من منصبه فانتفض العراقيون من أجله

ممثلون عن متظاهري العراق يقررون إنهاء التظاهرات بعد لقاء مسؤولين

ممثلون عن متظاهري العراق يقررون إنهاء التظاهرات بعد لقاء مسؤولين

إنشاء معهد فني للتمريض في مستشفى وادي النيل

إنشاء معهد فني للتمريض في مستشفى وادي النيل

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كل ما تود معرفته عن الانتخابات البرلمانية التونسية 2019 في 6 أسئلة

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معقود فى نواصيها الخير .. غرائب وعجائب الخيل العربي

معقود فى نواصيها الخير .. غرائب وعجائب الخيل العربي

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بالدلتا والصحراء والبحر المتوسط.. 16 مشروع قانون للتنقيب عن البترول تحت القبة

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