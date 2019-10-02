ضبط طالبين في ثانوي وسيدة لسرقتهم ذهب بـ 200 ألف جنيه من أحد المنازل

أمر المستشار وليد جمال المحامي العام لنيابات الإسماعيلية حبس أفراد عصابة تمكنوا من سرقة كميات كبيرة من الذهب، بعد اقتحامهم منزل 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كانت مباحث قسم شرطة ثان الإسماعيلية برئاسة المقدم مروان الطحاوي تمكنوا من القبض على 3 أشخاص في واقعة سرقة "خزنة" من داخل منزل، ليتبين من المعاينة أن العصابة دخلت إلى المنزل عن طريق باب الشقة بمفتاح دون وجود أي كسر في الأبواب، وسرقة "خزنة" من داخل المنزل بها مشغولات ذهبية وأوراق خاصة بأصحاب المنزل.

وبسؤال أصحاب البلاغ وتوسيع دائرة الاشتباه تبين أن وراء ارتكاب الواقع 3 أشخاص بينهم شخص من أقارب مالكة العقار، وأن المتهمين الآخرين طالبين في المرحلة الثانوية، وبتكثيف التحريات نجحت 3 مأموريات في القبض على المتهمين، وسيدة جميعهم مقيمين بدائرة القسم، وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكاب الواقعة من خلال فتح باب المسكن بمفتاح مصطنع، وتمكن الضباط من استعادة المشغولات والتي تعدت قيمتها الـ 200 ألف جنيه والأوراق.