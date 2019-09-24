سقط صاروخ كاتيوشا منتصف ليل الإثنين قرب السفارة الأمريكية في بغداد بحسب ما أفاد مصدر أمني لوكالة فرانس برس، فيما أشارت القوات الأمنية العراقية إلى قذيفتي هاون.

ولفتت مصادر غربية داخل المنطقة الخضراء التي كانت شديدة التحصين وافتتحت شوارعها مؤخرا، ما عدا الطرقات المؤدية إلى السفارة الأمريكية، إلى سماع صفّارات الإنذار من داخل سفارة الولايات المتحدة مرتين متتاليتين.

وقال ضابط في الشرطة العراقية لفرانس برس طالباً عدم كشف هويته إن "صاروخ كاتيوشا سقط حوالى الساعة 23,40 داخل المنطقة الخضراء وعلى مقربة من السفارة الأمريكية".

غير أن مركز الإعلام الأمني العراقي أعلن في بيان عن سقوط "قذيفتي هاون" في محيط المنطقة الخضراء، من دون الإشارة إلى السفارة الأميركية.

ويأتي هذا الهجوم في خضم توتر شديد بين الولايات المتحدة وإيران، الدولتان العدوتان في ما بينهما والفاعلتان في العراق حليف واشنطن وطهران.