قال الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، إننا أخذنا خطوات سريعة في تقنين الأراضي ووقعنا 409 عقود تقنين بقيمة حوالي 81 مليون جنيه، وترتيبنا الخامس بين محافظات مصر، لأننا لديس لدينا ظهير صحراوي وكل الأراضي الموجودة عندنا من المتخللات، وجئنا بعد المنيا وسوهاج والجيزة.

جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ مع الصحفيين والإعلاميين بالمحافظة بحضور الدكتور أيمن مختار السكرتير العام للمحافظة، وسعد الفرماوي السكرتير العام المساعد، حيث استمع لهم وعرض أفكارهم وتبادل معهم النقاش والحوار خلال اللقاء.

وأضاف شاروبيم: "أن الدولة تقف بجوار الغلبان اللي مش قادر يدفع ثمن البيت اللي مقيم عليه، غير القادر سنتركه بدون مقابل سواء كانت أرض زراعية أو مباني".