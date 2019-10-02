عقد،اليوم، الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا، اجتماعا مع مديري الإدارات والمكاتب التموينية لسرعة تنفيذ التوجيهات الوزارية بالتيسير على المواطنين أصحاب البطاقات التموينية الموقوفة، بقرار لجنة العدالة الاجتماعية وقبول تظلماتهم، بجميع مكاتب التموين، من خلال تقديم المستندات الورقية الدالة على انطباق شروط العدالة الاجتماعية، واستحقاق الدعم، مع ملئ الاستمارة التي تسلم مجانا لاستكمال البيانات المطلوبة.

أوضح "يوسف" أن وزارة التموين أصدرت، توجيه بشأن الحذف من البطاقات، والتظلم من إيقافها وكان نصه: توجيه وزاري رقم 25 لسنة 2019 بتاريخ 25/9/2019، تيسيرا على المواطنين أصحاب البطاقات التموينية الموقوفة تموينيا بقرار (عدالة اجتماعية)، يتم فتح باب التظلمات على أن يتم إرفاق صور المستندات الدالة على استحقاقه للدعم التمويني طبقًا للآتي:

1- فيما يخص المرتبات الحكومية عالية أو معاشات عالية يتطلب على مستحق الدعم إحضار بيان بإجمالي مفردات المرتب من جهة العمل لكل فرد مدرج أمام مرتب حكومي عالي، صوره من التأمينات والمعاشات لأصحاب المعاشات العالية يفيد بقيمة معاشه الشهر، صورة البطاقة التموينية المراد تفعيلها.

2- فيما يخص امتلاك سيارة أو أكثر يتطلب أن يحضر مستحق الدعم شهادة معتمدة من المرور تفيد بأن الفرد المدون أمامه امتلاك سيارة لا يملك سيارة من عدمه وتحديد نوع وموديل السيارة، صورة البطاقة التموينية المراد تفعيلها.

3- فيما يخص استهلاك كهرباء عالية أن يحضر المواطن بيانا معتمدا من شركة الكهرباء يفيد بمتوسط استهلاكه الشهري أو إحضار إيصالات الكهرباء لصاحب البطاقة تفيد بمتوسط استهلاكه الشهري، صورة البطاقة التموينية المراد تفعيلها.

4- فيما يخص استهلاك فاتورة محمول عالية يتطلب أن يحضر المواطن فواتير معتمدة من شركة المحمول التابع لها موبايل صاحب البطاقة أو بيان معتمد من شركة المحمول يفيد بمعدل استهلاكه الشهري، صورة البطاقة التموينية المراد تفعيلها.

5- فيما يخص حيازة زراعية عالية يتطلب إحضار شهادة معتمدة من الجمعية الزراعية التابع لها صاحب البطاقة توضح مدى حيازته لأرض زراعية من عدمه ومساحة الحيازة، صورة البطاقة التموينية المراد تفعيلها.

6- أما بالنسبة للمتضرر من مصاريف مدارس عالية إحضار شهادة معتمدة من المدرسة التي بها الأبناء توضح قيمة المصاريف السنوية المدفوعة لكل ابن، صورة البطاقة التموينية المراد تفعيلها.

7- فيما يخص جمارك عالية إحضار شهادة معتمدة من مصلحة الجمارك تفيد بقيمة الجمارك المدفوعة، صورة البطاقة التموينية المراد تفعيلها.

8- فيما يخص ضرائب عالية يتطلب إحضار شهادة معتمدة من مصلحة الضرائب تفيد بقيمة الضرائب المدفوعة سنويا، صورة البطاقة التموينية المراد تفعيلها.

على أن تكون خطوات الإجراءات الواجب إتباعها بتقدم المواطن لمكتب التموين بتظلم مؤيد بالمستندات الدالة على صحة البيانات المدونة أعلاه، ويراجع مكتب التموين التظلمات المقدمة من المواطنين وتسجيلها على النظام موضحا بها (الرقم القومي- رقم المحمول- رقم البطاقة الذكية- نوع التظلم)، ويرسل رئيس المكتب تلك الكشوف المعتمدة إلى مديرية التموين، والتي ترسلها أسبوعيا للبت فيها في فترة زمنية من 10 إلي 15 يوم بعد تسليمها للوزارة.