تفقد وفد علمي وفني ضم الدكتور سيد خليفة مدير مكتب المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة "اكساد" ونقيب الزراعيين يرافقه الدكتور حاتم علي رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي بوزارة الزراعة برنامج إنتاج أصناف الذرة الرفيعة البيضاء والذي ينفذه مركز البحوث الزراعية ممثلا في قسم بحوث الذرة الرفيعة التابع لمعهد بحوث المحاصيل الحقلية بالتعاون مع اكساد وذلك بمحطة بحوث شندويل بمحافظة سوهاج.

وقال الدكتور رفيق صالح مدير عام اكساد إن المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والاراضي القاحلة يقوم بالتعاون مع مركز البحوث الزراعية بتقييم سلالات الذرة الرفيعة المنتجة من اكساد والعالية الإنتاجية والمتأقلمة مع التغيرات المناخية والمحتملة للجفاف ذات الإنتاجية العالية من الحبوب تحت ظروف الجافة وشبه الجافة.

وأضاف "صالح"، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، أن خبراء المركز العربي تمكنوا بالتعاون مع خبراء وزارة الزراعة المصرية من تنفيذ 9 مشروعات بحثية وتنموية تستهدف تحقيق التنمية الزراعية المستدامة في مصر ومساعدتها في استنباط أصناف وسلالات من المحاصيل الزراعية والإنتاج الحيواني للتأقلم مع مخاطر التغيرات المناخية وتكون أكثر تحملا للجفاف ونقص المياه، منها مشروع لانتاج هجن الذرة البيضاء (سورجم) عالية الانتاجية بالتعاون مع مركز البحوث الزراعية.

وقال الدكتور سيد خليفة مدير مكتب "اكساد" بالقاهرة إنه يتم تنفيذ مشروعات تعاون مع مركز البحوث الزراعية تستهدف الزيادة الراسية للمحاصيل الحقلية وخاصة الذرة والقمح والبقوليات للاقتراب من الاكتفاء الذاتي من محاصيل تحقيق الامن الغذائي وتكون أكثر تأقلما مع التغيرات المناخية وخاصة الجفاف وملوحة التربة واقل استهلاكا للمياه ورفع كفاءة استخدام الموارد المائية والأرضية.

وأضاف "خليفة" أنه يجري أيضا تنفيذ مشروعات مشتركة بين "اكساد" ومركز البحوث الزراعية للاستفادة بمخلفات الإنتاج الزراعي لإنتاج علائق علفية مركزة من المخلفات الزراعية لتوفير التغذية اللازمة لتطوير الأداء الإنتاجي في الماعز والأغنام بالتعاون مع معهد الإنتاج الحيواني لتحقيق أعلى عائد من تربية هذه السلالات في مختلف مناطق الإنتاج.