"متحدث الزراعة": توفير 80% من تقاوي المحاصيل الشتوية حتى الآن

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الوزارة وفرت الكثير من تقاوي المحاصيل الجديدة للمزارعين لزيادة هامش الربح، كما أنها مقاومة للأمراض والظروف المناخية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباحك مصري"، عبر شاشة "MBC مصر"، أن الوزارة وفرت تقاوي القمح والفول وكل المحاصيل الشتوية الاستراتيجية بنسبة 80%، حيث سيجرى الانتهاء تماما من توفيرها في كل أنحاء الجمهورية خلال الفترة المقبلة، كما سيتم استكمال توزيع الأسمدة خلال أيام.

وتابع، أن كارت الفلاح سيستعمل خلال الفترة المقبلة لضبط منظومة التعامل مع المزارعين، حيث سيستفادوا منه بسبب وجود قاعدة بيانات واضحة لهم، ما سيمكنهم من الحصول على حقوقهم.

وأشار، إلى أن القرارات الوزارية تقضي بأن تراعي أسعار المستلزمات الزراعية ظروف صغار المزارعين والطبقات الكادحة منهم، حيث طبقت الوزارة تخفيضًا في أسعار التقاوي، كما أن لجان الوزارة تعمل بشكل مستمر لرصد المخالفات كالتلاعب بالأسعار، على أن تتخذ الاجراءات القانونية فور اكتشاف أي مخالفة.