بدأ فريق التأمين الصحي بالمنطقة الثالثة بمحافظة البحيرة، تنفيذ مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى، 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سي لطلاب المدارس للعام الثاني على التوالي، من أجل إنشاء جيل من الشباب القوي صحيا، القادر على تولي المسئولية في المستقبل.

وفي السياق ذاته، أجرت اليوم، مدير المنطقة الثالثة الدكتورة إيمان الشناوي، ومدير التأمين الصحي بإيتاي البارود الدكتور محمد زغلول، وآمال فصيح من تفتيش تمريض المنطقة الثالثة، جولة على عدد من مدارس إيتاي البارود، لمتابعة تنفيذ المبادرة شملت مدرستي عبد الهادي السقا الإعدادية بنين بمدينة إيتاي البارود، ومحمد عبدالسلام الصيرفي الإعدادية بقرية قليشان، وجرى فحص 269 طالبا بالمدرستين.

وأكد الدكتور محمد زغلول، أن مبادرة الرئيس السيسى 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سي لطلاب المدارس، إنجاز كبير يحسب للرئيس، مشيرا إلى أنه يجري تنفيذ المبادرة للعام الثاني على التوالي، بعد أن حققت نجاحا كبيرا في عامها الأول، لافتا إلى أنه يجري متابعة تنفيذ المبادرة بشكل يومي، للوقوف على أي مشاكل أو معوقات، قد تواجه منفذي المبادرة.