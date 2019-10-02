بالتزكية.. رسلان رئيسا لـ"عربية النواب" وأباظة وامبابي وكيلين

فازت هيئة مكتب لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب التزكية، إذ لم تشهد اللجنة أي تغييرات عن دور الانعقاد الماضي.

وشهدت اللجنة فوز أحمد رسلان برئاستها، وأحمد أباظة وأحمد امبابي بمقعدي الوكيلين، وسحر صدقي بأمانة سر اللجنة.