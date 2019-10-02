قررت هيئة مكتب نقابة المهن التعليمية في اجتماعها المنعقد اليوم برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، صرف دفعة المعاشات للأعضاء من المعلمين يوم 14 من الشهر الحالي، عقب اكتمال المبلغ المخصص للصرف وضخه في ماكينات الصراف الآلي.

ووافقت هيئة المكتب خلال اجتماعها على تعيين منقذ للشاطئ بنادي المعلمين في الإسكندرية، للحفاظ على حياة المصطافين من المعلمين وذويهم خاصةً الأطفال.

وكلفت هيئة المكتب خلال اجتماعها، المكتب الهندسي للنقابة بوضع دراسة مكتملة تشمل استغلال المساحات ومراعاة عوامل الأمن والسلامة والرسومات الهندسية الحديثة والجذابة، لاستغلال تراس النادي الموازي للشاطئ، وإنشاء حمام سباحة لإقامة أكاديمية تعليمية تشمل فنون السباحة وتأهيل النشء للبطولات المائية القائمة عليها على أن تشمل تلك الرسومات تطوير الشاطئ أيضا.

وناقشت هيئة المكتب الاستعدادات المقررة لتنظيم المؤتمر الخاص بالأمانة العامة والهيئة التشاورية المقرر عقده منتصف الشهر الحالي، والذي يستمر لمدة 3 أيام في مصر، ويترأسه خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب بصفته رئيس الاتحاد.