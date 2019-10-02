أدرج الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، اسم السياسي الراحل فؤاد سراج الدين، فى مشروع "عاش هنا"، الذي يعمل على توثيق رموز مصر لمختلف الأجيال، فيمكن للمارة مشاهدة لافتة تحمل اسم فؤاد سراج الدين، وعنوانه 10 شارع أحمد باشا قرشي بجاردن سيتي بالقاهرة.

وولد محمد فؤاد سراج الدين باشا في 2 نوفمبر سنة 1911 في قرية كفر الجرايدة، مركز بيلا، محافظة كفر الشيخ.

- حصل على ليسانس الحقوق من جامعة فؤاد سنة 1931، عمل وكيلا للنائب العام ومحاميًا في الفترة من 1930 إلى 1935.

انضم للهيئة الوفدية عام 1935 والهيئة البرلمانية في عام 1936، ثم سكرتيرًا عامًا لحزب الوفد عام 1949.

عين وزيرا للزراعة في 26 مايو 1942، وتولى حقيبتي الداخلية والمواصلات في تلك الفترة.

عين وزيرا للمواصلات عام 1949، ثم وزارتي المالية والداخلية عام 1951.

تولى رئاسة حزب الوفد الجديد في الفترة من عام 1978 وحتى عام 2000.

كان وزيراً للداخلية عندما قاومت الشرطة المصرية المدافع الإنجليزية أثناء محاولتها اقتحام مديرية الأمن بالإسماعيلية، وذلك يوم 25 يناير 1952، وأصبح هذا اليوم عيدا للشرطة.