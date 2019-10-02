نفذت الوحدة المحلية لمركزالمنيا، حملات مكثفة لرفع الإشغالات بحي شمال المدينة، بالتعاون مع شرطة المرافق والجهات المعنية، والذى وجه به اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، للقضاء على ظاهرة انتشار زرع أعمدة الحديد أمام العمارات والمحال بالشوارع الرئيسية، وذلك لتسيهل الحركة المرورية للمواطنيين والمركبات.

وقال المهندس محمد سيد علي رئيس المركز، إن الحملات بدأت بشارع نفرتيتي والشوارع المجاورة، حيث قامت الوحدة المحلية برفع الإشغالات والحديد الذي تم زرعه بالشوارع لركن سيارات المواطنيين وتحرير محاضر للمخالفين.

وفي ديرمواس، واصلت الوحدة المحلية جهودها في تكثيف الحملات لضبط عدد من المخالفات التموينية بالمخابز البلدية والأسواق، بالتعاون مع إدارة التموين ومباحث التموين والجهات المعنية، تنفيذا لتكليفات اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، بضرورة تشديد الرقابة لضبط الأسعار وقمع الغش والتدليس ومنع جشع التجار وردع المخالفين.

وقال على غلاب رئيس المركز، إن الحملة شملت المرور على المخابز البلدية والمحلات التجارية، وأسفرت عن ضبط 64 مخالفة تموينية تنوعت بين إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين، وعدم وجود ميزان، وعدم الإعلان عن أسعار المنتجات، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وأن حملات التفتيش يتم تنظيمها بصفة دورية من أجل ضبط الأسواق ومراقبة السلع.

كما رفعت الوحدة المحلية جميع المخالفات بجميع أنحاء الحي من الشمال للجنوب ومن الشرق للغرب، وذلك في إطارعودة النظافة للطريق العام وإضفاء مظهر جمالي وحضاري لائق وتوفير بيئة صحية نظيفة للمواطنين.