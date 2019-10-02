قال مسؤول عراقي، إن متظاهرا عراقيا قتل مساء اليوم، بالرصاص في جنوب العراق، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، دون أن تذكر الوكالة الفرنسية مزيدا من التفاصيل.

وكانت وتيرة المظاهرات، زادت حدتها اليوم في بغداد، ولجأت القوات الأمنية مجدداً لإطلاق الرصاص الحي في الهواء لتفريق المحتجين الذين كانوا يحاولون الوصول الى وسط العاصمة، وسط دعوات إلى ضبط النفس بعد مقتل 3 متظاهرين، وأقدم المتظاهرون في أحياء بغدادية عدة، على إشعال إطارات وقطع طرقات رئيسية، بحسب ما أفاد مراسلون من وكالة فرانس برس.

وكان مدنيان قتلا أمس الثلاثاء، وأصيب نحو 200 شخص بجروح في العراق، أثناء تفريق القوات الأمنية لمظاهرات مطلبية في بغداد وجنوب البلاد مستخدمة الرصاص الحي والمطاطي والغاز المسيل للدموع، وتوفي اليوم الأربعاء متظاهر ثالث متأثرا بجروح أصيب بها خلال تظاهرات الثلاثاء.

ويسعى المحتجون للتوجه إلى ساحة التحرير في وسط العاصمة، التي تعتبر نقطة انطلاق تقليدية للتظاهرات في المدينة، ويفصلها عن المنطقة الخضراء جسر الجمهورية حيث ضربت القوات الأمنية طوقاً مشدداً منذ أمس الثلاثاء.