افتتح الدكتور مصطفى عبدالنبي، رئيس جامعة المنيا، يرافقه الدكتور محمد جلال حسن، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الملتقى التشكيلي الثاني لخريجي كلية التربية الفنية دفعة 2018/ 2019، والذي ضم أعمال الخريجين الفنية، التي تنوعت ما بين تخصصات الرسم، والتصوير، والأشغال الفنية، والنحت، والخزف.

أشاد رئيس الجامعة بأعمال خريجي الكلية، مؤكدًا لهم أنها تعبرعن مدى الحس الفني الذي يتمع به طلاب كلية التربية الفنية وخريجيها، وكذلك المواهب الفنية التي تمتلكها الكلية، مُوصيهم بالاستمرار في مواصلة أعمالهم الفنية والتميز فيها ليرتقوا بالفن وصورته الجمالية في مجتمعاتنا.

من جانبها أشارت الدكتورة أمل محمد أبوزيد، عميد كلية التربية الفنية أن تنظيم الكلية للملتقى التشكيلي جاء حرصًا من إدارة الكلية على توفير بيئة خصبة للتواصل مع الآخر في العمل للفني الذي يُمثل شكلًا من أشكال التحضر والرقي ولكونه أداة للتعبير عن الجوانب الجمالية.

وخلال افتتاح الملتقى أهدى اتحاد طلاب كلية التربية الفنية السابق دروع تقديرية لرئيس الجامعة ونائبه.

جدير بالذكر أن الكلية نظمت أمس حفلًا لاستقبال طلابها الجُدد، نظمت خلاله العديد من الفعاليات ترحيبًا بهم.

شملت فعاليات الحفل تقديم عرض استعراضي إيقاعي على شكل فراشات ترمز إلى أقسام الكلية وتخصصاتها، إضافة إلى عروض فقرات شعبية وفقرة التنورة وفقرات وعروض ترفيهية أخرى.

شهد حفل الاستقبال الدكتور هاني العربي، مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، والدكتور حسام عبدالرحيم، مقرر فريق طلاب من أجل مصر، ووكلاء الكلية وأعضاء هيئة التدريس، ومكتب رعاية الطلاب.