رئيس جامعة المنيا يستقبل وفد "منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة"

استقبل الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن رئيس جامعة المنيا، اليوم، وفد منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، الذى يزور المنيا لمتابعة إجراءات تطبيق قرار رئيس الجمهورية بشأن إنشاء منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، ودمج مصادر تلقي الشكاوى في منظومة حكومية موحدة على موقع http://www.shakwa.eg ورقمها الساخن 16528، وعبرتطبيق "إيجابي" علي التليفون المحمول، للتواصل المباشر مع المواطن بالوسائل المتاحة عبر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

ضم الوفد الدكتور طارق الرفاعي رئيس قطاع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، والعميد أيمن جمال، واسماء حسن، مديري المتابعة الخارجية للمنظومة بمجلس الوزراء. وتم مناقشة تفعيل الوحدات الفرعية للجامعة بالإدارة، والكليات، والمستشفيات الجامعية، ومكتب خدمة المواطنين، وربطها بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، للمشاركة بفاعلية في تذليل مشاكل المواطنين وحلها، ومعالجة الموضوعات المطروحة والتواصل والتنسيق الفعال مع الوحدات المختصة بفحص الشكاوى والبت فيها داخل الجهة حتي الوصول إلي الحل المناسب لها، والتي توفرها منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، التي تضمن خصوصية وسرية البيانات المتعلقة بمقدم الشكوى حتي يتسني متابعتها مع ضمان ألا يضار أي مواطن جراء تقدمه بشكوى.

كما تم عقد مجموعة من اللقاءات مع مديري البوابة الإلكترونية والمركز الإعلامي بالجامعة، وذلك لربط الجهات الإلكترونية الخاصة بالجامعة والإعلان من خلالهم عن المنظومة.