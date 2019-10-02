وزع مجلس مدينة الحمام بمطروح بالتعاون مع الأمانة التنفيذية لإزالة الألغام 23 ماكينة خياطة لمصابي الألغام حرصا على توفير مصدر دخل اقتصادي مع تأهيل وتدريب المصابين بمطروح.

وقال مسعد عبدالهادي، رئيس مركز ومدينة الحمام، إنه بالتنسيق مع منسق تنفيذية الألغام بمطروح وزعت 23 ماكينة خياطة بمشتملاتها ومستلزماتها بالمجان لمصابي الألغام وذويهم، وذلك بعد تدريبهم من المختصصين على كيفية استعمال تلك الماكينات لتساعدهم على توفير مصدر دخل لهم ولأسرهم يدر عليهم عائد يعول أسرهم.

جدير بالذكر أن مطروح شهدت على أرضها الحرب العالمية الثانية، والتي تركت على أرضها في العديد من المناطق مخلفات الحرب من الألغام والتي تسببت في وقوع حوادث انفجار أودت بحياة الكثيرين من أهالي مطروح، وأصابت أعداد أخرى.