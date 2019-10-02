قرر الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، اليوم الأربعاء، إيقاف سائقين بالجامعة 3 أشهر عن العمل، عقب ثبوت تعاطيهم لمخدر الحشيش، خلال حملة مفاجئة للكشف عن تعاطي المخدرات تضمنت 36 سائقا.

وكانت جامعة بني سويف شنت حملة مفاجئة على السائقين بالجامعة، للكشف عن مدى تعاطيهم المواد المخدرة من عدمه، حيث تبين ثبوت تعاطي كلا من "محمد. ح. م"، سائق بإدارة الجامعة، و" جابر. س. س"، سائق بإحدى كليات الجامعة.

وتبين أن قرار الوقف جاء طبقا للقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات، والقوانين المعدلة له، وقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية لقانون الجامعات والقوانين المعدلة له، وعلى قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة، تم وقف السائقين ثلاثة شهور عن العمل، وذلك بسبب ثبوت تعاطيهم لمخدر الحشيش، خلال حملة مفاجئة للكشف عن تعاطي المخدرات.