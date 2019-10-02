قال وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني، ريشار قيومجيان، اليوم، إن القوات المسلحة أثبتت جدارتها وقدرتها في أكثر من ظرف على الدفاع عن لبنان وسيادته، مستشهدا على صحة حديثه بمعركة "فجر الجرود" صيف عام 2017، التي انتصر فيها الجيش على الجماعات والتنظيمات الإرهابية في عدد من المناطق الحدودية مع سوريا.

جاء ذلك خلال استقبال قيومجيان لوفد من "مجموعة الدعم الأمريكية من أجل لبنان"، بحضور عضو الكونجرس الأمريكي عن ولاية إيلينوي دارين لحود.

وأعرب الوزير اللبناني، عن تطلع بلاده لاستمرار المساعدات والدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة الأمريكية إلى الجيش اللبناني.

وأكد قيومجيان، أن مسألة النازحين السوريين داخل الأراضي اللبنانية لها تداعياتها الكبيرة على الأوضاع في لبنان، لا سيما في ظل الوضع الاقتصادي والمالي الضاغط الذي تشهده البلاد على نحو يقتضي عودة النازحين إلى سوريا بصورة سريعة.

وفي سياق آخر، أعلنت قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة العاملة في منطقة الجنوب اللبناني "يونيفيل"، اليوم، عن قيامها بنزع كاميرا مراقبة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة الخط الأزرق (الخط البري الفاصل بين إسرائيل ولبنان الذي رسمته الأمم المتحدة عام 2000) بعد شكوى تقدم بها الجيش اللبناني.

وقال المتحدث الرسمي باسم "اليونيفيل"، أندريا تيننتي، في بيان، إن قوة حفظ السلام الأممية كانت قد تلقت في 25 سبتمبر الماضي، معلومات من القوات المسلحة اللبنانية، مفادها أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قام بوضع كاميرا عند المدخل الشمالي لأحد أنفاق السكك الحديدية القديمة بالقرب من الخط الأزرق في منطقة رأس الناقورة جنوب لبنان.

وأشار تيننتي إلى أن اليونيفيل تواصلت مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، وإبلاغه أنه سيتم نزع الكاميرا، وهو الأمر الذي تم تنفيذه بصورة فورية، مضيفا أن آلية الارتباط التنسيق التي تضطلع بها قوات "اليونيفيل"، عملت في هذه الواقعة بسرعة قصوى، داعيا كافة الأطراف المعنية إلى الاستفادة من "المساعي الحميدة" التي تقوم بها اليونيفيل لحل المسائل الخلافية على طول الخط الأزرق، وتجنب اتخاذ إجراءات من جانب واحد قد تتسبب في تفاقم الأوضاع.

جدير بالذكر أن قوات "اليونيفيل"، وهي قوات حفظ سلام متعددة الجنسيات، أنشئت وفقا لقرارات الأمم المتحدة المتعاقبة لتأكيد انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوبي لبنان، وفرض السلام والأمن، ومساعدة الحكومة اللبنانية على بسط سلطتها الفعلية في المنطقة، ويبلغ قوامها قرابة 11 ألف عنصر عسكري من 43 دولة.