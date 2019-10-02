اعتبر رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، إثر اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أن الاقتراح الذي أرسله الأخير إلى بروكسل "لا يزال يتضمن نقاطا إشكالية عدة".

وقال مكتب يونكر في بيان إن الأخير "أقر بوجود تقدم إيجابي خصوصا في ما يتعلق بجعل الإجراءات المتعلقة بكل البضائع الآتية من بريطانيا التي تدخل ايرلندا الشمالية موحدة"، مضيفا: حرص يونكر على الإشارة أيضا الى بقاء نقاط إشكالية عدة لا تزال بحاجة الى جهد إضافي خلال الأيام القليلة المقبلة، خصوصا في ما يتعلق بطريقة إدارة شبكة الأمان (باكستوب) بالنسبة إلى أيرلندا الشمالية.

ونقل المكتب عن عن يونكر قوله لجونسون "لا بد من أن يكون لنا حل قانوني عملي يلبي كل الأهداف الواردة في شبكة الأمان: منع قيام حدود فعلية، إبقاء التعاون بين الشمال والجنوب، وحماية السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي وموقع أيرلندا فيها"، موضحا أن يونكر سيلتقي رئيس الحكومة الأيرلندية ليو فارادكار وسيستمع باهتمام إلى وجهة نظره.

ومن المقرر أن يتشاور مفاوض الاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه مع البرلمان الأوروبي وممثلي الدول الأعضاء في خطة جونسون الجديدة، وقال مكتب يونكر إن "اجتماعات بين فريقي الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة للتفاوض ستجري في بروكسل خلال الأيام المقبلة"، كما وصل ديفيد فروست مستشار بوريس جونسون إلى بروكسل، اليوم، حيث عقد اجتماع عمل مع معاونين لبارنييه.

وفي سياق متصل، اعتبرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم، أنّ على الشركاء الأوروبيين البقاء "متحدين" حيال "التسوية" الجديدة التي اقترحتها لندن لتجنب خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي "بريكست" من دون اتفاق، وقالت في مؤتمر صحفي مشترك في برلين مع رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، "من المهم للغاية بالنسبة إلينا أن نبقى متحدين"، في إشارة إلى الدول الأوروبية الـ27.

وأضافت ميركل، "سننظر بإمعان في مقترحات" المملكة المتحدة، ولكنّها أوضحت أنّه "ليس بالإمكان قول" شيء في هذا الصدد الوقت الراهن، واشارت المستشارة الألمانية، إلى أنّ المفاوض الأوروبي ميشال بارنييه يحظى بدعم الدول الأعضاء بشكل كامل، مضيفة "سنتحدث (بشأن التسوية) لاحقاً". وأعلنت ميركل، أنّها ورئيس الوزراء الهولندي لا يزالان يأملان بخروج منظم، متداركة أنّ البلدين "مستعدان" في حال أخفقت الجهود.

ونشرت الحكومة البريطانية بعد ظهر اليوم الأربعاء مقترحها للتسوية بشأن الحدود الإيرلندية لتجنب خروج من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق في 31 اكتوبر الجاري، وقالت لندن إنّ المقترح يجنّب مراقبة جمركية مادية عند الحدود.

وفي كلمة الأربعاء أمام مؤتمر حزب المحافظين في مانشستر شمال غربي انجلترا، حذّر جونسون من أنه في حال رفض خطته، فإنّ المملكة المتحدة ستخرج من الاتحاد الأوروبي في نهاية الشهر "مهما حصل".