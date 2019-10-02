أيدت محكمة ببا الكلية دائرة الجنح الحكم الصادر من محكمة جنح سمسطا حضوريا بحبس طبيب ويدعى "ح. م. أ"، أخصائي جراحة عامين، وإلزامه بتقديم مبلغ 100001 جنيه لورثة المجني عليها كتعويض مدني مؤقت، بعد تسببه في وفاة صابرين علي محمد محمد، 18 عاما، بالخطأ، عقب إجرائه عملية جراحية لها، في يوم 15 يوليو 2018، وما ترتب على ذلك من إهمال والإخلال الجسيم بما يتعرض عليه أصول مهنته.

وكانت دائرة الجنح بمحكمة سمسطا الجزئية جنوب بني سويف، قضت مطلع مارس الماضي، برئاسة المستشار أحمد نادي، بالسجن عامان لطبيب أخصائي جراحة بمستشفى سمسطا المركزي، وكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه، ومبلغ عشرة آلاف جنيه وواحد، على سبيل التعويض المدني المؤقت، على خلفية اتهامه بالتسبب وفاة فتاة عن طريق الخطأ عقب إجرائه جراحة لها.

وقال محمد فريد الشريف، محامي المجني عليها، إن التقرير الطبي الوارد من مستشفى سمسطا المركزي إلى نيابة سمسطا أفاد بوصول المجني عليها، وتدعى صابرين علي محمد محمد، جثة هامدة، وباشرت النيابة التحقيقات وبسؤال "عجمي محمد محمد"، 60 عاما، عامل، عم المجني عليها، و"أمل" شقيقة المجني عليها قرروا بأن المجني عليها كانت تعاني من التهاب الزائدة الدودية ودخولها لمستشفى سمسطا المركزي فى ذلك الوقت، وتم إجراء تدخل جراحي لها بمعرفة الطبيب وحدثت لها مضاعفات ما تسبب في الوفاة واتهموا الطبيب بالإهمال.

وأشار "الشريف" إلى أن النيابة العامة باشرت التحقيقات في القضية رقم 12342 جنح سمسطا لسنة 2018 وتم استدعاء الطبيب المتهم وأخلي سبيله بكفالة 20 ألف جنيه على ذمة التحقيق، وتم استدعاء "م. ك. ع" طبيب التخدير، وشهد بأن الطبيب المتهم استدعاه لتخدير المجني عليها، وأن الأشعة والتحاليل للمريضة قبل إجراء العملية أكدت لياقتها، وتمت العملية بنجاح.

وأكد أن تقرير الطب الشرعي أوضح أن الطبيب تسبب في الإهمال والتقصير في التعامل مع حالة المجني عليها، حيث أنه أحدث جرحا بالقولون لم يتداركه أثناء الجراحة أو حتى عمل استكشاف سريع بالبطن لإنقاذ حالتها، ما أحدث صدمة تلوثية وأدت إلى وفاتها، موضحا أنه على ثقة بأن محكمة الاستئناف ستؤيد الحكم على المتهم حيث أن الواقعة ثابتة في حقه.

وتعود الواقعة إلى شهر يوليو من عام 2018 الماضي بعد إجراء صابرين محمد محمد، 18 عاما، عملية الزائدة الدودية داخل مستشفى سمسطا المركزي، وساءت حالتها الصحية بعد إجراء العملية بعدة ساعات، ولكنها توفيت على إثر إهمال طبياً من قبل الطبيب الذي أجرى العملية الجراحية بعد تقدم أهلها بلاغا يتهم الطبيب بالتسبب في وفاتها.