أكد المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف، على أن مباردة "صوتك مسموع"، التي أطلقتها وزارة التنمية المحلية، تعتبر من قنوات التواصل الفاعلة مع المواطنين، حيث دعمت منظومة خدمة المواطنين بالمحافظة، بخاصة في مجال تلقي الشكاوى والطلبات العاجلة، والتي قد تتطلب التدخل السريع وتوفير الحلول اللازمة لها، مثل: مخالفات البناء والتعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والإشغالات والفساد والرشوة والمخلفات والقمامة وغيرها.

وأشار المحافظ، خلال تصريحات صحفية، اليوم، إلى أن المبادرة تمثل تفعيلا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتفعيل كافة الآليات للتواصل مع المواطنين وتوفير الحلول السريعة والجذرية لمشاكلهم، والتجاوب الحقيقي مع ما يرصده المواطن من أوجه القصور والإهمال ليصبح شريكا للدولة في الحل.

كما صرح المحافظ بأنه تم التعامل مع الشكاوى الواردة عن طريق صوتك مسموع بنسبة 99%، حيث وردت مؤخرا 98 شكوى تم إنجاز 96 منها، في الوقت الذي يجري فيه التنسيق مع الجهات المعنية من وزارات وهيئات لتوفير الحلول لباقي المشكلات والشكاوى، مشيرا إلى أنه يتم التعامل مع الشكاوى عبر منظومة تشرف عليها خدمة المواطنين بالمحافظة المدعومة بالعناصر البشرية والإمكانيات والإجهزة للتعامل السريع مع الشكاوى.

وأضاف "عبدالجابر" أنه يتم التعامل بالتوازي أيضا مع الشكاوى الواردة عبر القنوات الحكومية الأخرى، في مقدمتها بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، والتي تتكامل مع قنوات التواصل التي أتاحتها المحافظة لاستقبال شكاوى ومطالب المواطنين منها: خدمة الـ "واتس آب" على رقم (01018460099) التي تعد آلية جديدة تضاف لوسائل التواصل الأخرى، ويتم تلقى شكاوى المواطنين عبر البوابة الإلكترونية للمحافظة، فيقوم المواطن بالدخول إلى موقع البوابة لتظهر الصفحة الرئيسية وبها نموذج تقديم الشكوى يقوم التسجيل به عبر خطوات سهلة وبسيطة.

وأشار المحافظ إلى أنه تم تفعيل الصفحة الرسمية للمحافظة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لاستقبال الشكاوى، والتي تعرض عليه يوميا للتوجيه بالحلول الفورية أو بحثها مع الجهات المعنية، إضافة إلى أنه تم تخصيص خط ساخن رقم (114) بديوان عام المحافظة، لاستقبال الشكاوى والمطالب عليه، وذلك بجانب المشكلات التي يتم استقبالها عن طريق الإدارة العامة لخدمة المواطنين وإدارة الأزمات، والشكاوى والمطالب التي يتلقاها المحافظ أثناء جولاته الميدانية وعلى تليفونه الشخصي وحسابه على تطبيق الـ "واتس آب".