كلف الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، علاء فوقي، مدير إدارة التفتيش المالي والإداري الجديد بالمحافظة، ضرورة مراعاة الدقة والموضوعية والشفافية في بحث وتسجيل المخالفات المالية والإدارية ومشكلات المواطنين، وتكثيف المرور على الوحدات المحلية والمديريات الخدمية بالتنسيق مع الجهات المعنية والرقابية، والشئون القانونية بالديوان العام، طبقاً للقانون.

وشدد المحافظ على تكثيف الدور الرقابي، ومتابعة الإجراءات المالية بالخدمات وأهمها عمليات الرصف بالمدن والقرى، لافتا أنه لا تهاون مع المقصرين، وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب، ومتابعة مستوى العمل وتقييم الأداء داخل مختلف الوحدات التابعة للمحافظة.

وفي سياق متصل كلف المحافظ، محمد حلمي، مدير المتابعة الميدانية بالمحافظة، بمتابعة تظلمات التسعير التقنين والمعاينة على الطبيعة وبحث الحالات بشفافية طبقاً للقانون والصالح العام.

كما ناقش مع الدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة، زيادة كثافة فصول التمريض بالمدارس في محافظة كفرالشيخ، لافتاً أنه لايوجد أي مانع من زيادة القدرة الاستيعابية للفصل ويتراوح من 30 إلى 40 طالبا، بشرط أن تكون سعة الفصل تتسع الزيادة، وفي حالة الفصل لم يستع تكون للحد الأدنى 30 طالب، موضحاً حل مشكلة التمريض وتوجه الدولة لسد العجز من هيئة التمريض بالوحدات الصحية والمستشفيات لتحسين الخدمات الطبية لصالح المواطنين.