"جارديان": الحرارة تقتل مئات العمال فى قطر سنوياً

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خبير: مصر حوّلت أحلام تركيا في شرق المتوسط إلى كابوس

خبير: مصر حوّلت أحلام تركيا في شرق المتوسط إلى كابوس

شركة عالمية تخطط للاستحواذ على حصة "توماس كوك" فى مصر

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