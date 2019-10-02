"جارديان": الحرارة تقتل مئات العمال فى قطر سنوياً

كشف تحقيق أجرته صحيفة الجارديان البريطانية أن مئات العمالة الأجنبية يلقون حتفهم فى قطر سنوياً، إثر الإجهاد الذى يسببه ارتفاع درجات الحرارة.

وأضافت الصحيفة أن مئات الآلاف من العمالة الأجنبية كانوا يعملون لساعات طويلة تصل إلى 10 ساعات يومياً خلال الصيف فى درجات حرارة تصل إلى 45 درجة مئوية.

وكانت السلطات القطرية أعلنت اتخاذ إجراءات لحماية العمال الوافدين من الإصابات المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة، من خلال حظر العمل فى المناطق المفتوحة غير المظللة بين الساعة 11 ونصف وحتى الثالثة بعد الظهر، من منتصف يونيو وحتى أغسطس، غير أن تحليل «الجارديان» لبيانات الطقس الرسمية على مدار تسع سنوات أظهر أن حظر العمل لا يحمى العمال من التعرض لدرجات الحرارة العالية.

"أسوشيتدبرس": شبهات فساد واسعة داخل لجان بطولة العالم لألعاب القوى بالدوحة

من جهة أخرى، باتت الملاعب الخاوية والمقاعد الفارغة فى بطولة العالم لألعاب القوى المقامة حالياً فى قطر حديث وسائل الإعلام حول العالم، ما دفع لجان التحقيق الدولية فى الفساد إلى فتح الملفات القديمة، وأصبح السؤال هو: كيف لبلد مثل قطر ذات المساحة الصغيرة أن يستضيف أحداثاً رياضية ضخمة بدون قاعدة جماهيرية وفى أجواء لاهبة؟ ووصفت وكالة «أسوشيتدبرس» الأمريكية ما يحدث فى قطر بالخطير، وطرحت فرضيات حول شبهات فساد واسعة طالت اللجان المنظمة لهذا الحدث، حيث إن رئيس الاتحاد الدولى سيباستيان كو قال، عام 2014، إن قطر «وضعت بعض الحوافز على الطاولة» بما فى ذلك بناء مسارات للسباق فى جميع أنحاء العالم، وبعد مرور عام، أخبر «كو» البرلمانيين البريطانيين بأنه غير متأكد من أن عرض التنظيم كان «نظيفاً».