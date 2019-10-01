عرضت فضائية "إكسترا نيوز" فيديو جديدا حمل اسم "العائلة المالكة في قطر.. مسلسل متواصل من الفساد" والذي جاء فيه بأن أمير قطر، تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني لم يخالف نهج أبيه الذي عاث في قطر فسادا على مدار أكثر من عقدين.

وأضاف التقرير أن تجاوزات السلطة الحاكمة في قطر وجبة دسمة تتناولها الصحافة العالمية في ظل صمت تام من أبواق الحمدين التي تتدعي نشر قيم الحرية والديمقراطية، وفي يوليو الماضي زادت وتيرة التقارير الإخبارية التي كشفت جرائم الأخ غير الشقيق لتميم "خالد بن حمد" ويواجه فيها اتهامات تتعلق بالخطف والانتهاكات العنيفة في دعوى قضائية أمريكية رفعها موظفون سابقون لديه.

وكشفت التقارير الأمريكية أن التحقيقات أثبتت بأن خالد بن حمد قام بتحريض حارسه الشخصي لقتل شخصين وتهديده بالقتل لعصيانه الأوامر حتى تكشفت خيوط أخرى جديدة لقضية تنتظرها أحد المحاكم في فلوريدا وتفيد بأن خالد بن حمد قد اختطف مواطن أمريكيا وهدده بالقتل.

وفضيحة أخرى لا تقل أهمية، حيث كانت المياسة بنت حمد وزوجها جاسم بن عبدالعزيز آل ثاني على موعد مع فضيحة مدوية انتشرت أصداؤها خلال شهر فبراير الماضي حول العالم بعدما أدخلت شروطا مجحفة على عقود الخادمات والعمال في منزلها في نيويورك لمنعهم من الشكوى وعاملتهم بمبدأ السخرة وقامت بعد ذلك بابتزازهم وتهديدهم.

محمد بن حمد شقيق آخر لتميم، تورط في قضيتين، الأولى اتهم فيها بأنه المسؤول عن الرشاوى التي قدمتها قطر لمسؤولي فيفا لتحظى دولة الفساد بتنظيم كأس العالم 2022، أما القضية الثانية فتورطه في قرصنة حسابات وإيميلات لأكثر من 1200 شخصية أمريكية.