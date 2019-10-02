قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن عدد الجامعات بمصر أقل بنسبة 50% عن المعدلات الدولية.

وأضاف خلال استضافته بلقاء خاص ببرنامج "مساء dmc" الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان على شاشة "dmc"، "المعدل العالمي بيقول إن كل مليون مواطن المفروض يبقاله جامعة، لكن عدد الجامعات الحكومية 27 جامعة وزيهم من الجامعات الخاصة وحوالي 200 معهد وجميعها غير كافٍ".

وتابع: "دا بيسبب إن كليات زي تجارة وحقوق وتربية الأعداد فيها بتكون كبيرة جدا"، موضحا أن عدد الطلاب الذين التحقوا بالتعليم العالي هذا العام حوالي 800 ألف طالب.

واستطرد أنه من المتوقع أن يصل عدد الطلاب إلى 4.2 مليون طالب عام 2030، ومن هنا فكرنا في ضرورة التوسع بين الإتاحة والجودة والاهتمام باعتماد معظم الكليات بالاعتماد المحلي والاعتمادات الدولية.