قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إنه لأول مرة يتم اعتماد كليات الطب المصرية لمدة 10 سنوات، بما يسمح للطبيب المصري العمل في أي دولة عالمية.

وأضاف الوزير، خلال استضافته بلقاء خاص ببرنامج "مساء dmc" الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان عبر شاشة "dmc": "هذا الاعتماد حدث بعد تغيير مناهج التعليم الحكومية واعتماد سنوات دراسة بكليات الطب 5 سنين دراسة، بالإضافة إلى سنتين تدريب"، مشيرا إلى أن هذا يؤدي إلى وجود خريج حاصل على شهادة من الجامعات المصرية معتمدة في أي مكان في العالم.

وتابع: "دخلنا في كليات الصيدلة ببرامج جديدة أدت إلى تغيير شامل بكليات الصيدلة، رغم أن تصنيف كلية الصيدة بجامعة القاهرة مرتفع وضمن 150 إلى 200 كلية على مستوى العالم".

وأشار إلى أنه يجب إضافة تخصصات جديدة وتغيير وتطوبر في المناهج بما يتواكب مع التطور العالمي.