سخر الإعلامي نشأت الديهي من فشل دعوات الإخوان للتظاهر يوم الثلاثاء الساعة 3 عصرًا، كما روجوا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قال "تم تأجيل الثورة ساعتين لوجود عطل فني، وتم تأجيل الثورة لـ 8.5 ومحدش نزل، وتم تأجيلها لليوم الساعة 4، وهناك أنباء عن تأجيلها للأحد المقبل الساعة 1"، وذلك خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، على شاشة "TeN".

وأضاف "الديهي" أن فشل دعوات الإخوان للتظاهر أصابت الإعلامي الهارب محمد ناصر بـ"جلطة"، مضيفًا: "حصله خجل وكسوف بعد فشل دعواتهم، وهو وأهطل الإخوان (...) حمزة زوبع، اعتذروا عن تقديم برنامجهم بزعم تعرضهم لوعكة صحية".

وتابع ساخرًا: "خلوها الثورة الساعة 4 وقت خروج الناس من المترو وهما مروحين من الشغل عشان تصوروهم، هو ماتش كورة، دي بلد ولا سوبر ماركت، بلد بحجم مصر 3 أو أربعة صيع هيعكروا مزاجها".

وعرض الديهي مقطع فيديو لسيدة مصرية، تسخر من فشل دعوات الإخوان للتظاهر، قائلة مخاطبة مذيع فضائية "مكملين" الإخوانية: "أنا زعلانة أن محدش نزل بعد المجهود اللى عملتوه.. هاتوا محمد علي من إسبانيا يقعد جنبكم وكل واحد فيكم يدى التاني على قفاه"، وعلق الديهي قائلا: "ست مصرية عظيمة".