نشأت الديهي ينشر تسريب مكالمة لابنة أردوغان وأحد رجال الأعمال الأتراك

نشر الإعلامي نشأت الديهي، في برنامجه "بالورقة والقلم" والمذاع على فضائية "TEN"، تسريبا يفضح "سمية" ابنة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورجل أعمال يدعى "مصطفى طوباش" في مكالمة هاتفية، تفيد محاولاتها لتقنين أوضاع الأخير بسبب بنائه قطعة أرض بشكل مخالف.

وقالت ابنة الرئيس التركي إلى رجل الأعمال، في نص المكالمة الهاتفية باللغة التركية الذي فريق إعداد البرنامج بترجمته للعربية:

سمية أردوغان: ألو.. السلام عليكم يا عم مصطفى.

مصطفى لطيف طوباش: وعليكم السلام.

سمية أردوغان: أنا تحدثت إلى أمي إذا كان لديك وقت ممكن نتحدث.

مصطفى لطيف طوباش: نعم ممكن.

سمية أردوغان: لقد اخترنا من قبل المنزل الخلفي أيضا ضمن هذه المنازل.

مصطفى لطيف طوباش: نعم.

سمية أردوغان: وكما خططنا من قبل ليكن حمام السباحة الموجود في الخلف مثل الموجود في المقدمة.

مصطفى لطيف طوباش: تمام.

سمية أردوغان: ممكن تكون المسافة بين المنازل أكبر من المسافة بين منزلك والمنزل الموجود بجانبه؟

مصطفى لطيف طوباش: تمام.. المسافة 9 أمتار وأنا سأطلب أن.. تمام.

سمية أردوغان: تكون أكبر لتكن المسافة 10 أو 11 مترا.. لقد تحدثنا أيضا أن يكون حمام السباحة بجانب ستار.. حتى نسحبها عند اللزوم، إذا عرفنا كم سيكون طول الستار عندما يكون هذا الستار مغلقا.

مصطفى لطيف طوباش: لا داعي لهذا الحديث الآن.

سمية أردوغان: أنا أتحدث في هذا لضبط المسافة حتى لا يظهر حمام السباحة من الطابق الثاني.

مصطفى لطيف طوباش: نتحدث في هذا فيما بعد، دعيني الآن أعد مخطط المنزل.

سمية أردوغان: نعم فمكان المطبخ الداخلي يظل الغرفة.

مصطفى لطيف طوباش: سأفعل هذا وأخطط له وسترينه أنت ثم نرى في ما بعد.

سمية أردوغان: تقول أمي أيضا إنه في المسافة بين الحائط الخارجي تكون هناك حديقة للتجول أو حديقة للأطفال أي شيء صغير.

مصطفى لطيف طوباش: تمام تمام هذا أمر سهل.

سمية أردوغان: لن نأخذ مساحة كبيرة ولكن ستكون كما لو كانت مساحة للألعاب.

مصطفى لطيف طوباش: تمام مفهوم.

سمية أردوغان: شكرا جزيلا.