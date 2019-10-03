الديهي عن رش سور كورنيش الإسكندرية بزيت محركات: لو كنت المحافظ سأستقيل

استنكر الإعلامي نشأت الديهي، واقعة رش مجهولين سور الكورنيش بزيت محركات بمحافظة الإسكندرية، حيث ذكر أن تلك الواقعة أغضبت الكثير من المواطنين في المحافظة، وذلك خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، الذي يُعرض على شاشة "TeN".

وأضاف "الديهي": "لو من قام بذلك شخص من الحي لا بد أن يحاكم، ولو شخص عادي الذي قام بذلك عليه، فيجب محاكمة رئيس الحي ومحافظ الإسكندرية لسماحهم بحدوث هذه الصورة، لو أنا محافظ الإسكندرية والله هستقيل، أنا مكسوف جدًا، ونفسي اتسدت".

وأشار إلى أن هذه الواقعة لا تليق مع محافظة يُطلق عليها عروس البحر المتوسط، ومن فعل ذلك مريض نفسيا، مضيفًا: "اللي عمل كدا إما رئيس الحي، أو مسؤول غير مسؤول، أو شخص بلطجي بيكره الدولة، ويكره الرئيس ويحاول الإساءة للدولة"، مناشدًا وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي بمتابعة هذا الأمر.