شنت الإدارة العامة للتجارة الداخلية بمديرية تموين البحيرة، اليوم، حملة مكبرة بمركز أبوالمطامير، تمكنت خلالها من ضبط أحد أصحاب مشروع "جمعيتي" بالإسكندرية، وذلك لفتحه فرعا للجمعية بإحدى قرى مركز أبو المطامير، وتجميع سلعا لصرفها للمواطنين بماكينة السلع الخاصة به، وكذلك طباعة كروت كمبيوتر، بالتعاون مع أصحاب المخابز للتلاعب بالدعم.

وضبطت الحملة التي ترأسها سمير البلكيمي، مدير الرقابة التجارية، من ضبط 47 صورة عليها الأرقام السرية للبطاقات التموينية، و58 كارت خبز جرى طباعتها، كما تم ضبط 132 كجم زيت طعام و140 كجم مكرونة و60 كجم سكر.

وقال المحاسب إسماعيل شلبى، وكيل وزارة التموين، إن رجال الإدارة العامة للتجارة الداخلية بمديرية التموين، نفذوا حملة أخرى في النوبارية، أسفرت عن ضبط أحد أصحاب مصانع الأسمدة والمخصبات الزراعية، وذلك لتجميعه 50 شيكارة أسمدة زراعية مدعمة وغير مصرح بتداولها في الأسواق، بغرض الاستخدام في تصنيع المخصبات والأسمدة الزراعية وإعادة طرحها بالأسواق، وجرى التحفظ عليها ونقلها.

وأضاف أن الإدارة العامة للتجارة الداخلية، تمكنوا خلال حملة في كفرالدوار، من ضبط أكبر كمية من السلع الغذائية المغشوشة، حيث تم ضبط 85000 عبوة من السلع الغذائية، عبارة عن لبان قطع مغشوش ومقلد لإحدى الشركات الكبري، و400 عبوة بويات منتهية الصلاحية، و20 شيكارة أسمدة زراعية مدعمة، درىتجميعها من السوق السوداء بغرض التربح والكسب غير المشروع.

وأشار وكيل التموين، إلى أن إدارة تموين إدكو، بالتنسيق مع العميد وجدى الصيرفي، مدير مباحث التموين بالبحيرة، تمكنت من ضبط أحد أصحاب محلات البقالة الحرة (سوبر ماركت)، بحيازته 73 بطاقة تموينية خاصة بالدعم المقدم للمواطنين، وكارت ذهبي خاص بمخبز بلدى فى إدكو، وماكينة لصرف السلع التموينية خاصة بأحد التجار بمركز إدكو، وماكينة لصرف الخبز خاصة بذات المخبز المضبوط الكارت الذهبي الخاص به، وماكينة لصرف نقاط الخبز خاصة بتاجرة تموينية بمركز إدكو،و18 كيس سكر تموينى، بواقع 18 كيلو سكر تموين مدعم محظور تداوله خارج البطاقات المدعمة ومن غير التجار المرخص لهم.

و حررت المحاضر اللازمة، وجارى العرض على النيابة العامة.