نظم المجلس القومي للمرأة بالغربية، فاعليات حملة طرق الأبواب بعنوان "بلدي أمانة"، وذلك في إطار التوعية ضد الشائعات المغرضة وخطورتها.

قالت الدكتورة صفاء مرعي، مقرر الفرع بالغربية، إن المجلس نظم من خلال الرائدات الريفيات والواعظات والراهبات وأعضاء الفرع بالمحافظة والشباب المتطوعين حملة "بلدي أمانة"، وكانت عبارة عن حملة طرق الأبواب استمرت نحو أسبوع.

وأشارت "مقرر الفرع" إلى أن الهدف من الحملة توعية السيدات بخطورة الشائعات المغرضة ضد الوطن، والتي تهدف إلى زعزعة استقرار الوطن، كما عملت الحملة على حث السيدات على المساهمة في بناء الوطن من خلال المشروعات الصغيرة والعمل على بث روح الانتماء والولاء في نفوس النشء الصغير.

وأوضحت "مرعي" أن حملة طرق الأبواب عملت على التوعية بحقيقة ما يحدث على أرض الوطن من عمليات حقيقية للبناء والتنمية على كافة المستويات والمشروعات القومية العملاقة، بالإضافة إلي التوعية بحرب الشائعات والمحاولات المضنية لإثارة الفتن، وخلق الأزمات وإشاعة الفوضى في البلاد، وأهمية دور سيدات مصر في حماية الوطن ضد كل من يسعى لهدم كيانه واستقراره.