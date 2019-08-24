"القومي للمرأة" يشكو تامر أمين في "الأعلى للإعلام"

تلقت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، شكوى من المجلس القومي للمرأة ضد قناة "النهار" بشأن ما بدر من المذيع تامر أمين مقدم برنامج "آخر النهار" في حلقته مع راينا علواني.

وبحسب الشكوى، فإن المذيع تهكم وسخر من قيم المجتمع خلال الحلقة المذكورة، كما سخر من زوج الضيفة وعملها، وتهكم على عمل المرأة بألفاظ وعبارات لا تليق.

وقال جمال شوقي رئيس لجنة الشكاوى، لـ"الوطن"، إن اللجنة قررت استدعاء رئيس مجلس ادارة القناة في جلسة تحقيق، غدا، في الرابعة عصرا.

تأتي هذه الشكوى بعد شكوى مماثلة قدمها المجلس القومي للمرأة ضد ريهام سعيد مقدمة برنامج "صبايا" على قناة "الحياة"، بسبب تهكمها على "البدناء" في حلقة تناولت فيها موضوع السمنة.