السيطرة على حريق محدود في "بدروم" عقار في الإسكندرية

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الإسكندرية، اليوم الخميس، من السيطرة على حريق محدود اندلع بعقار مكون من طابقين بمنطقة الدخيلة، وذلك دون حدوث إصابات أو أضرار بالعقارات المجاورة.

تلقى اللواء أشرف الجندي، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من العميد جمال ياسين، مدير إدارة الحماية المدنية، يفيد بنشوب حريق بعقار بجوار مسجد أم المؤمنين بمنطقة الدخيلة قبلي.

انتقل ضباط قسم شرطة الدخيلة وبرفقتهم قوات الحماية المدنية بمعداتهم ومسؤولي حي العجمي إلى موقع البلاغ، وجرى السيطرة على النيران وإخماد الحريق ومنع امتداده للعقارات المجاورة.

وتبين من الفحص نشوب حريق بمخلفات ببدروم عقار مكون من طابقين وخالي من السكان، وذلك دون حدوث إصابات أو خسائر. أخطرت النيابة العامة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة الدخيلة، وجاري العرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.