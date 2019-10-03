تجهيزات على قدم وساق تنفذها الحكومة، لتجهيز الحي الحكومي في العاصمة الإدارية الجديدة قبل نهاية 2019، حيث تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء صباح اليوم، معرضا للتجهيزات المكتبية بمقر الهيئة العربية للتصنيع، لتأثيث وتجهيز المباني الإدارية في الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، يرافقه وزراء التخطيط، التنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورئيس الهيئة العربية للتصنيع.

والزيارة تأتي في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، للحكومة للإسراع بتجهيز مباني ومقار الوزارات ومختلف أجهزة ومؤسسات الدولة بالعاصمة الإدارية الجديدة بالتجهيزات المكتبية، وأشاد رئيس الوزراء خلال تفقده عينات تأثيث الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة بالمعرض، وتميزها بالحداثة وملاءمتها للاحتياجات الإدارية، مؤكدا اهتمام الدولة بتشجيع الصناعة الوطنية، ومشددا على ضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة العالمية، والتوقيتات الزمنية للتسليم.

معرض التجهيزات المكتبية

- يهدف المعرض لتأثيث وتجهيز المباني الإدارية في الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

- المعرض من إعداد تحالف تقوده الهيئة العربية للتصنيع من مصانع الهيئة وكبرى شركات الأثاث المصرية الخاصة.

- يضم منتجات مصانع الهيئة العربية للتصنيع وشركات: موبيكا، وموم، وفيوتشر، وود أند ستيل، وغيرها.

- المعرض يحمل شعار "صنع في مصر".

الحي الحكومي

ومع بداية عام 2020 يبدأ نقل 51 ألف موظف من موظفي الوزارات للحي الحكومي، بعد انتهاء الأعمال بكامل الحي الحكومي، حسب ما قال العميد خالد الحسيني، المتحدث باسم العاصمة الإدارية في يناير الماضي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر" مع الإعلامي شريف عامر على شاشة "dmc مصر".

معلومات مهمة عن الحي الحكومي

- الحي الحكومي يقع على مساحة 550 فدانا، أي ما يعادل 4.8 مليون متر مربع.

- يتكون من 36 مبنى، 34 مبنى منهم للوزارات، ومبنى خاص بالبرلمان وآخر لرئاسة الوزراء.

- يعمل في تنفيذ الحي نحو 18 شركة كبيرة من الشركات المصرية الوطنية تحت إشراف الهيئة الهندسة للقوات المسلحة.

- تخطط الحكومة للانتقال إلى العاصمة الإدارية، من خلال نقل عدد من الوزارات من وسط القاهرة إلى العاصمة الجديدة خلال 2018- 2019، وهذه الوزرات تتمثل في: الإنتاج الحربي، العدل، والأوقاف، الإسكان، التربية والتعليم، التعليم العالي، التموين، الصحة.

- يعد مجلس النواب أحد أبرز المباني الجديدة بالحي الحكومي، ومن المقرر افتتاحه رسميا يونيو 2019، حسب ما أفاد الموقع الرسمي للعاصمة الإدارية الجديدة.

- تبلغ مساحة البرلمان الجديد 19 فدانا، أي نحو 80 ألف متر مربع، وفور افتتاحه سينتهي دور مقر البرلمان الموجود حاليا في وسط البلد.

وشدد رئيس الوزراء خلال زيارته التفقدية اليوم، على تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بشأن تشجيع المنتج المحلي وتأثيث المباني الحكومية بالعاصمة الإدارية الجديدة من خلال منتجات مكتبية صناعة مصرية، لافتا إلى أنّ هناك متابعة دورية عبر لجان عمل لملفات الانتقال الحكومي للعاصمة الإدارية الجديدة، سواء ما يتعلق بتنفيذ المباني الحكومية وتأثيثها، وتوصيل جميع المرافق والبنية الأساسية بوجه عام، ومنظومة التحول الرقمي والميكنة.

وكلّف مدبولي بعقد اجتماع قريبا يتم من خلاله الاتفاق على التصميمات المطلوبة للوحدات المكتبية بالحي الحكومي، وإعدادها، لسرعة التعاقد مع الشركات وبدء التنفيذ.