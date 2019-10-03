التقى المستشار محمد حسام عبدالرحيم وزير العدل قبل قليل، المستشار حمادة الصاوي النائب العام، في مكتب النائب العام بالرحاب، لتهنئته على توليه منصبه خلفا للمستشار نبيل صادق.

وأعرب الوزير خلال اللقاء عن بالغ التقدير للنيابة العامة، ودورها في الذود عن المجتمع وحمايته، بالتطبيق العادل للقانون والحاسم في التصدى لصور الجريمة المختلفة، كما أثنى على جهود النيابة العامة لتطوير إداراتها المختلفة وتدريب أعضائها.

وناقش الوزير مع النائب العام، أوجه الدعم التي تقدمها وزارة العدل للنيابة العامة في هذه المجالات للنهوض برسالتها في تحقيق العدالة وسيادة القانون.