تمكنت مباحث التموين في كفر الشيخ، برئاسة العقيد محمد دومة، رئيس المباحث، بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري، برئاسة الدكتور عبد الحكيم أبو إسماعيل، مدير عام الطب البيطري بالمحافظة، من ضبط طن و30 كيلو أسماك غير صالحة للاستخدام الأدمي في مطوبس، من خلال حملة على محال الاسماك، اليوم الخميس، عقب ارتفاع حالات التسمم جراء تناول الفسيخ وتحويل بعض الحالات لمركز سموم الإسكندرية.

وشارك في الحملة مندوبين من التموين والطب البيطري وأسفرت عن ضبط "محمد .ف.ش" تاجر أسماك بمركز مطوبس، وبحيازته 450 كيلو بوري غيرصالح، وتحرر المحضر رقم 14921 جنح مطوبس.

كما جرى ضبط "محمود .ع.ا"، صاحب محل أسماك مملحه ببندر دسوق، وبحيازته 120 كيلو فسيخ غيرصالح، وحرر المحضر رقم 9321 جنح قسم دسوق، كما تم ضبط"صبري .ع.ا"، صاحب ثلاجة مجمدات، وبحيازته 460 كيلو أسماك مجمده غيرصالحة، وحرر المحضر رقم 15448 جنح مطوبس.