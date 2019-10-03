قال المستشار تامر الدقاق نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني للبنك المركزي، إن الهدف من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي يتضمن مواكبة أفضل الممارسات العالمية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة وتعزيز استقلالية البنك المركزي في ضوء أحكام الدستور وتطوير قواعد الحوكمة سواء بالبنك المركزي أو بالبنوك.

وأضاف الدقاق، خلال مؤتمر صحفي حول مشروع قانون البنوك الجديد المنعقد بمقر البنك المركزي، أن القانون يتضمن زيادة التنسيق والتعاون بين الجهات الرقابية على القطاع المالي، بالإضافة إلى التدخل المبكر لمنع الازمات وتنظيم الرقابة والإشراف على نظم خدمات الدفع والتكنولوجيا المالية.