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975 مليون جنيه قروضا لتمويل مشروعات للشباب في البحيرة

975 مليون جنيه قروضا لتمويل مشروعات للشباب في البحيرة

مجانا.. جابر نصار يهدي طلاب "حقوق القاهرة" كتاب العقود الإدارية

مجانا.. جابر نصار يهدي طلاب "حقوق القاهرة" كتاب العقود الإدارية

مروان حامد: لم أتوقع تخطي إيرادات "الفيل الأزرق 2" لـ100 مليون جنيه

مروان حامد: لم أتوقع تخطي إيرادات "الفيل الأزرق 2" لـ100 مليون جنيه

"بهدف مواجهة البطالة".. افتتاح شارع 306 لمشروعات الشباب في الدقي

"بهدف مواجهة البطالة".. افتتاح شارع 306 لمشروعات الشباب في الدقي

لافروف: موسكو تنتظر وفاء ترامب بوعده وسحب القوات الأمريكية من سوريا

لافروف: موسكو تنتظر وفاء ترامب بوعده وسحب القوات الأمريكية من سوريا

غدا.. قطع مياه الشرب عن 6 مناطق في الجيزة لمدة 8 ساعات

غدا.. قطع مياه الشرب عن 6 مناطق في الجيزة لمدة 8 ساعات

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بمرتبات تصل لـ 7500 جنيه.. وظائف لأصحاب المؤهلات المتوسطة

بمرتبات تصل لـ 7500 جنيه.. وظائف لأصحاب المؤهلات المتوسطة

أستاذ قانون يكشف العقوبة المنتظرة لشاب غنى داخل مسجد ممسكا بالمصحف

أستاذ قانون يكشف العقوبة المنتظرة لشاب غنى داخل مسجد ممسكا بالمصحف

للمشاهدة والتثقيف.. "تراثنا" أول متحف مؤقت للتراث الشعبي والحرفي

للمشاهدة والتثقيف.. "تراثنا" أول متحف مؤقت للتراث الشعبي والحرفي

وقائع سرقة أرزاق الغلابة

وقائع سرقة أرزاق الغلابة

مساجد من ورق.. 25 نموذج عمارة إسلامية في معرض طلابي: مشروعات سياحية

مساجد من ورق.. 25 نموذج عمارة إسلامية في معرض طلابي: مشروعات سياحية

"اعرفوهم وشجعوهم".. أبرز المعلومات عن منتخب الطائرة في بطولة العالم

"اعرفوهم وشجعوهم".. أبرز المعلومات عن منتخب الطائرة في بطولة العالم

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