غدا.. قطع مياه الشرب عن 6 مناطق في الجيزة لمدة 8 ساعات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في الجيزة، انقطاع المياه من الـ11 مساء غد الجمعة حتى الـ 7 صباح السبت.

وأكدت الشركة قطع المياه عن مناطق "حي الدقي - حي العجوزة - ميدان الجيزة متفرعاته - كورنيش النيل بدءا من كوبري الجيزة حتى كوبري 15 مايو - شارع جامعة الدول العربية ومتفرعاته - شارع السودان ومتفرعاته"، مشيرا إلى ضعف المياه بحي بولاق الدكرور، نظرا لحدوث كسر خط المياه الرئيسي قطر 600 مللي تقاطع شارع البطل أحمد عبد العزيز مع شارع جامعة الدول العربية بالمهندسين.

وأهابت الشركة من المواطنين تدبير احتياجاتهم من مياه الشرب، خلال فترة الانقطاع، وتوفر الشركة سيارات مياه نقية ويمكن طلبها بالاتصال بالخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي.