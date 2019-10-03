أحبط رجال جمارك مطار برج العرب الدولي، برئاسة محمود فرغلي، اليوم الخميس، محاولة تهريب 4.45 كيلو من المشغولات الفضية، وذلك بالمخالفة لأحكام القانون رقم 68 لسنة 1976 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة، وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

اشتبه كلًا من مستور أبوتلات، رئيس الوردية، وسارى عبدالحليم، بالأمن الجمركي، أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة خطوط الطيران التركية رقم 697 القادمة من إسطنبول في الراكب "م. س. م"، مصري الجنسية، قادم من تركيا، حيث بدا عليه علامات القلق والارتباك.

وبسؤاله عما إذا كان يحمل أشياء تستحق عنها رسوم جمركيه أجاب بالنفي، وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة "X-RAY" بمعرفة مسؤولي الفحص، فأفاد بوجود أجسام معتمة أكدت الاشتباه. وبالعرض على مصطفى العربي، مدير الجمرك، قرر تشكيل لجنة من مأموري الحركة، ومكافحة التهرب الجمركي، تحت أشراف رئيس الوردية، وذلك لتفتيش الراكب تفتيشًا ذاتيًا، بالإضافة إلي تفتيش أمتعته الشخصية.

وأسفر الفحص عن وجود 2 كيس بهما كمية من المشغولات الفضية بوزن 4.45 كيلو جرام مخبأة بحقائبة بين طيات الملابس داخل أمتعته الشخصية، حيث بلغت قيمة المضبوطات 66 ألف و750 جنيه. وقرر محمود فرغلى، مدير عام الموانئ الجوية، اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 43 لسنة 2019، وتحريز المضبوطات.

يأتى ذلك تنفيذًا لتعليمات السيد كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك، ومجدي الأنصاري، رئيس قطاع النظم والإجراءات والمشرف على الإدارة المركزية لجمارك المنطقة الشمالية والغربية، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية، وإحباط كافة أشكال التهرب الجمركى.