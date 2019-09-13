تمكن رجال جمارك مطار برج العرب، برئاسة محمود فرغلي، مدير عام المواني الجوية، مساء اليوم، من ضبط محاولتي تهريب تليسكوب، و7 هواتف محمولة، و885 كارت ميموري، وذلك بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963، وقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 .

وكان محمد حلمي، مأمور الجمرك، اشتبه اثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين علي رحلة طائرة من البحرين في الراكب "ب. ع. ع"، مصري الجنسية، وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة الإكسراي، بمعرفة مأمور الفحص تم تأكيد الاشتباه. وبالعرض علي، سعد عبادي، مدير الجمرك، قرر تشكيل لجنة من رئيس الوردية، والأمن الجمركي، ومكافحة التهرب الجمركي، وتبين بالفحص وجود 2 ساعة سامسونج Samsung Galaxy Watch مزودة بكاميرا، و7 سماعة Samsung Galaxy Buds، و7 هواتف محمولة ماركة "آيفون" وسامسونج، و5 إسطوانة بلاي استيشن مخبأة بين طيات الملابس.

وبتفتيش الراكب ذاتيًا تبين وجود 885 كارت ميموري 2 و8 جيجا مخبأة داخل حذائه. وفي المحاولة الثانية، اشتبه جورج شاكر، مأمور الجمرك، أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين علي رحلة طائرة قادمة من الشارقة، في الراكب "ا. م. م"، مصري الجنسية، وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة الإكسراي بمعرفة مأمور الفحص، فتم تأكيد الاشتباه.

وبالعرض علي أحمد الأزهري، مدير الجمرك، قرر تشكيل لجنة من رئيس الوردية، بحضور الأمن الجمركي، ومكافحة التهرب الجمركي، حيث تبين وجود تليسكوب مزود بـ2 قاعدة للتثبيت على البندقية مخبأة بين طيات الملابس. وقرر محمود فرغلي، مدير عام المواني الجوية، اتخاذ الاجراءات القانونية، وتحرير محضري ضبط رقم لسنة 2019 وتحريز المضبوطات.

ياتي ذلك تنفيذاً لتعليمات السيد كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك، ومجدي الانصاري، رئيس قطاع النظم والإجراءات والمشرف علي الإدارة المركزية للمنطقة الشمالية والغربية، بتشديد الرقابة علي المنافذ الجمركية، وإحباط كافة محاولات التهريب.