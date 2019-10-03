قال اللواء عصام سعد، محافظ الفيوم، إنه تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، تم التنسيق مع محافظ الجيزة، على استحداث خط مواصلات ميدان الجيزة –الفيوم، وتزويد هذا الخط الجديد بـ50 سيارة أجرة بشكل مبدئي.

وأضاف المحافظ، في بيان صحفي، مساء اليوم،أن الخط الجديد جاء بناءً على موافقة مجلس إدارة الجهاز التنفيذي لمشروع النقل الجماعي بمحافظة الجيزة، وأن السيارات الجديدة ستكون بواقع 25 سيارة تحمل لوحات أجرة جيزة، و25 سيارة تحمل لوحات أجرة فيوم، وسيتم زيادة عدد السيارت تباعاً.

وتابع أنه سيتم إثبات أرقام السيارات داخل موقفي الفيوم وميدان الجيزة، مشيراً إلى أن خط السيارت الجديد الفيوم – ميدان الجيزة، جاء استجابة لمطالب العديد من السائقين والركاب، بعد شكاوى استمرت لسنوات طويلة.

وعقد اجتماع تنسيقي بين كلٍ من محمود حسين محمود، رئيس الجهاز التنفيذي لمشروع النقل الجماعي بمحافظة الجيزة، وياسر حسين محمد، مدير عام إدارة المواقف والنقل الجماعي بالفيوم، لبحث الخطوات التنفيذية للخط الجديد، وإزالة أي معوقات تواجه التنفيذ.