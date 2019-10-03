شهدت العاصمة الفرنسية باريس، اليوم الأربعاء، حادث طعن جديد، ولكن هذه المرة على يد رجل مسلح هاجم بسكين مديرية الشرطة -المقر الأمني الرئيسي بباريس- ما أدى لمقتل 4 شرطيين فضلا عن المهاجم ذاته، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية.

ويشهد المقر الأمني في باريس، في الوقت الحالي انتشار مكثف لرجال الشرطة، كما أغلقت القوات المنطقة المحيطة بمقر الهجوم، الواقع في قلب المدينة التاريخية، فيما توجه وزير الداخلية كريستوف كاستانير إلى موقع الحادث، وأجل زيارته لتركيا.

وكتبت هيئة النقل العام في باريس عبر تويتر، أن محطة المترو القريبة من موقع الهجوم قد أغلقت لأسباب أمنية، فيما وصلت سيارات الإسعاف إلى المكان.

وبحسب ما أوردت وسائل إعلام فرنسية، فإن منفذ الهجوم على مقر شرطة باريس، يعمل بقسم الاستخبارات في المقر.

ومنذ ما يقرب من 7 أعوام، تشهد القارة الأوروبية سلسلة من حوادث الطعن، بعضها إرهابية دامية، راح ضحيتها الكثيرون فيما أصيب آخرين بطرق مختلفة، وتستعرض "الوطن" أبرزهم كالتالي:

16 مايو 2014: نفذ إرهابي فرنسي عائد من سوريا هجوما بالسلاح الأبيض، على المتحف اليهودي في العاصمة البلجيكية بروكسل، ما أسفر عن مقتل 4 أشخاص.

15 ديسمبر 2015: وقع حادث طعن وصفته السلطات البريطانية بـ"الإرهابي" في محطة لقطارات الأنفاق بشمال شرق العاصمة لندن، حيث هاجم شخص مسلح بسكين عددا من الركاب في بهو المحطة، وأصيب في الهجوم 3 أشخاص.

19 فبراير 2016: هاجم مجهول بسكين عدد من المارة في مدينة "مونتوبان" جنوب فرنسا، أصيب فيه 3 أشخاص، وأطلقت الشرطة النار على المهاجم، ولقي مصرعه على الفور.

10 مايو 2016: شهدت مدينة ميونيخ الألمانية حادث طعن إرهابي، نفذه مسلح بسكين في محطة قطارات، أصيب إثره نحو 5 أشخاص على الأقل.

19 يوليو 2016: أعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عن الهجوم الذي نفذه لاجئ أفغاني مسلح بفأس، وأصاب 4 أشخاص داخل قطار في جنوبي ألمانيا، قبل أن تتمكن الشرطة إطلاق النار عليه وترديه قتيلًا.

4 أغسطس 2016: قُتلت سائحة أمريكية وأصيب 5 أشخاص، في عملية طعن بميدان "راسل"، وسط لندن، ثم اعتقلت الشرطة المهاجم الذي اعترف بتنفيذه الجريمة.

22 أغسطس 2016: طعنت امرأة ركاب حافلة في العاصمة بروكسل.

29 أكتوبر 2016: ذكرت الشرطة الألمانية أن 4 أشخاص أصيبوا في حادث طعن داخل محطة للأنفاق بوسط فرانكفورت.

4 يونيو 2017: اقتحم رجلين مطعمًا قرب جسر لندن وطعنا اثنين من المواطنين بداخله.

28 يوليو 2017: دخل شخص سوبر ماركت بمدينة هامبورج الألمانية، وطعن الموجودين بداخله، ما أسفر عن مقتل شخص، وإصابة 4 آخرين.

18 أغسطس 2017: أصيب عدة أشخاص في حادث طعن بمدينة توركو الفنلندية، فيما أعلنت الشرطة أنها أطلقت النار على مشتبه به، ما أسفر عن إصابته في قدمه، واعتقاله، كما أعلنت الشرطة الألمانية مقتل شخص وإصابة آخر في حادث طعن في مدينة فوبرتال-ألبرفيلد غربي البلاد.

19 أغسطس 2017: أعلنت الشرطة الروسية مقتل شخص بالرصاص في إحدى مدن البلاد، بعد أن هاجم أشخاص بسكين وأصاب 8 أشخاص.

26 أغسطس 2017: أصيب شرطيان بريطانيان، في عملية طعن أمام قصر باكنجهام، بلندن، واعتقل منفذ تلك العملية على الفور.

10 سبتمبر 2017: ألقت الشرطة البريطانية القبض على رجل يبلغ من العمر 46 عاما، للاشتباه بمحاولته قتل 3 أشخاص في كنيسة القدس الجديدة الرسولية في مدينة برمنجهام البريطانية، بعد طعنه لهم بسكين.

1 أكتوبر 2017: أعلن تنظيم "داعش" الإرهابي مسؤوليته عن حادث الطعن، عند محطة القطارات الرئيسية في مرسيليا جنوبي فرنسا والذي خلف قتيلين.

2 أكتوبر 2017: هاجم إرهابي من "داعش" عدد من المارة في محطة سان شارل للقطارات، بمدينة مرسيليا الفرنسية، أسفر عن مقتل اثنين، وتمكنت الشرطة من قتله لاحقًا.

21 أكتوبر 2017: أصيب 5 أشخاص على الأقل في حادث طعن بمدينة "ميونيخ" الألمانية.

15 ديسمبر 2017: قالت الشرطة الهولندية إن شخصًا قتل، وأصيب آخرون في حادث طعن بمدينة ماستريخت جنوب البلاد، وأن آخرا قتل وطعن آخرون أيضا في مكان ثان قريب.

1 يناير 2018: شهدت لندن في مناطق متفرقة بها عدد من حوادث الطعن بين ليلة رأس السنة الجديدة وصباح العام الجديد، سقط فيها أربعة مواطنين.

3 يناير 2018: أسفرت هجمات طعن منفصلة في شوارع أيرلندا عن مقتل ياباني وإصابة شخصين آخرين.

7 مايو 2018: أعلنت الشرطة الهولندية وقوع حادث طعن بوسط لاهاي أدى إلى جرح ثلاثة أشخاص، نقلوا إلى المستشفى بحالة حرجة.

13 مايو 2018: شهدت العاصمة الفرنسية حادث طعن بالسكين، أدى إلى إصابة 4 أشخاص، بينهم 2 في حالة خطرة، وتمكنت الشرطة الفرنسية من قتل منفذ الحادث بالرصاص، كما أعلن لاحقا تنظيم "داعش" الإرهابي مسؤوليته عن الحادث.

30 مايو 2018: لقى شخص حتفه وأصيب آخران، بعد حادث طعن في قطار فائق السرعة بشمال ألمانيا.

20 يوليو 2018: أصيب 14 شخصا في هجوم بسكين على حافلة في مدينة لوبك بشمال ألمانيا.

22 أغسطس 2018: لقى شخص مصرعه في حادث طعن شرق بلجيكا، حيث اقتحم مسلحا بسكين مطعما في بلدة مورنسنيت تشابيل وقتل أحد الأشخاص وجرح عددا آخر يجرى حصره.

23 أغسطس 2018: هاجم رجل مسلح بسكين عددا من المارة في ضاحية "تراب" غربي باريس، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين بجروح، قبل أن تقتل الشرطة المهاجم بالرصاص، فيما أعلن تنظيم "داعش" الإرهابي تبنيه الهجوم.

2 نوفمبر 2018: ألقت الشرطة البريطانية القبض على أحد المواطنين عقب إصابة شخصين بجروح في حادث طعن في منطقة "كينجستون" بوسط العاصمة البريطانية لندن.

18 يناير 2019: أعلنت شرطة النرويج تحقيقها في هجوم بسكين بأوسلو روسي ضد سيدة، شككت في كونه واقعة إرهابية أولا، قبل أن تنفي ذلك لاحقا.

15 أغسطس 2019: أعلنت الشرطة البريطانية وقوع حادث طعن بسكين خارج وزارة الداخلية في العاصمة لندن، مؤكدة أنه ليس عمل إرهابي.

1 سبتمبر 2019: مقتل شخص وجرح 8 آخرين، في حادث طعن، ببلدة فيلوربان المحاذية لمدينة ليون وسط شرق فرنسا، حسبما أعلنت الشرطة.

6 سبتمبر 2019: أصيب شخصان في حادث طعن بإحدى مدارس مدينة مارسيليا الفرنسية، أسفر عن سقوط جريحين وأن دوافع الهجوم مجهولة، وفقا للشرطة الفرنسية.