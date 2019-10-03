أصدرت النيابة العامة، بيانا توضيحيا جديدا، يأتي إلحاقًا للبيان السابق، الصادر عنها يوم 26 سبتمبر الماضي بشأن التحقيقات في وقائع التحريض على التظاهر بالميادين والطرق العامة.

وبحسب البيان، أجرت النيابة العامة التحقيق مع المتهمين الأجانب، الذين ضبطوا خلال الأحداث.

وأضاف البيان، أن النيابة استجوبت المتهمين ووجهت إليهم اتهامات مشاركة جماعة الإخوان الإرهابية مع العلم بأغراضها بخلق حالة من الفوضى، وكذا قيام بعضهم بتمويل عناصر تلك الجماعة مع إعداد وتدريب أفراد وتعليمهم، لاستخدامها في ارتكاب تلك الجرائم، واستخدام طائرة محركة لاسلكيا بغير تصريح الجهة المختصة بغرض ارتكاب جريمة.

وقال البيان إن النيابة العامة أمرت بحبس المتهمين احتياطيا على ذمة القضية، ثم تقدمت سفارات الدول التي يحمل المتهمون جنسيتها بطلب إخلاء سبيلهم على ذمة القضية وتعهدت بترحيلهم فورا خارج البلاد .

وبناء عليه أصدرت النيابة قرارها بإخلاء سبيلهم، هذا وتستكمل النيابة تحقيقاتها فيما نسب للمتهمين من اتهامات في تلك القضية، وفق ما اختتم البيان.