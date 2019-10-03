التقى اللواء سعيد عباس، محافظ المنوفية، مع عدد من المكلفات بأداء الخدمة العامة والحاصلات على مؤهلات جامعية مختلفة، وذلك للعمل في المراكز التكنولوجية بمراكز ومدن المحافظة، بحضور وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، ومدير إدارة المراكزالتكنولوجية بالديوان العام.

ورحب المحافظ بالفتيات المكلفات بأداء الخدمة العامة، مؤكدا أن فترة عملهن في المراكز التكنولوجية ستساهم في إكسابهن الخبرات والمهارات اللازمة لتأهيلهن لخوض الحياه العملية، موجهاً المكلفات بالمعاملة اللائقة مع المواطنين وحسن استقبالهن أثناء تلقي الخدمة.

وأوضحت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأنه سيتم توزيعهن على المراكز التكنولوجية للاستفادة من قدراتهن في تقديم الخدمة للمواطنين، وسوف يتم عمل دورات تدريبية لهن لتأهيلهن لسوق العمل واكتساب المزيد من الخبرات.