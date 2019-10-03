دشن مركز ومدينة برج العرب بالتنسيق مع مديرية الأوقاف بالإسكندرية، اليوم، حملة لتوزيع كميات من اللحوم على المستحقين بنطاق حي غرب.

وقالت المهندسة جيهان مسعود، رئيس مركز ومدينة برج العرب، خلال اجتماعها، اليوم، بالشيخ محمد خشبة، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، والشيخ حسن عبدالبصير، مدير عام الدعوة بمديرية الأوقاف، إنه جرى توزيع نحو 150 كيلوجرام من اللحوم.

وأضافت "مسعود"، أنه جرى حصر أصحاب الحالات الاجتماعية البسيطة لاستهدافهم من خلال توزيع اللحوم؛ وذلك في إطار خطة المركز في تفعيل دور المشاركة المجتمعية والخدمية بنطاق المركز والعمل على رفع مستوى المعيشة للمواطنين.